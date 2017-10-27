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Rus hükümeti, Türkiye'den domates ithalatını onayladı

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Rus hükümeti, Türkiye'den domates ithalatını onayladı
Rus hükümeti, 1 Kasım'dan itibaren Türkiye'den Rusya Tarım Bakanlığı'nın belirlediği miktarlarda domates ithal edilmesini onayladı.

Yayınlanan kararnameye göre Rus hükümeti, 1 Ocak 2016'da yasaklanan Türk domatesi ithalatının 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlamasını onayladı.

Kararnamede, "1 Ocak 2016 tarihli Rusya'ya Türkiye menşeli tarım ürünlerinin, hammaddelerin ve gıda maddelerinin girişini yasaklayan listede yapılan değişiklikle, Türkiye'den Rusya Tarım Bakanlığı'nın izin verdiği miktarlarda taze veya dondurulmuş domates ithalatına ilişkin yasak kaldırılmıştır" dendi.

Dün yürürlüğe giren kararnamede, Türkiye'den domates ithalatına 1 Kasım'dan itibaren başlanacağı da vurgulandı.

DVORKOVİÇ: RUS DOMATES ÜRETİCİLERİ ETKİLENMEYECEK

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türk domatesi ithalatı düşük hacimlerde yapılacağı için Rus üreticilerin etkilenmeyeceğini belirtti.

Dvorkoviç, "Kasımda yapılacak ithalata göre pazardaki duruma bakacağız ve daha önce belirlenen 50.000 ton limitini artırıp artırmamaya karar vereceğiz. Bu kararı, Rus üreticilerin zarar görmeyeceğini ve Rus tüketicilerin çıkarlarının etkilenmeyeceğini teyit ettikten sonra alacağız" dedi.

Dvorkoviç, daha önce yaptığı açıklamada 4 şirketten domates ithal etmeyi planladıklarını söylemişti.

Rusya'nın domates ithalatını yalnızca 4 firmadan yapacak olmasına karşı olduklarını belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci, bu konuda siyasi baskı olduğunu ifade etmişti.

'TÜRKİYE, DOMATES İTHAL EDECEĞİMİZ ŞİRKETLERİN SAYISININ ARTIRILMASINI TALEP ETTİ'

Dvorkoviç, Türk hükümetinin domates ithal edilecek şirketlerin sayısının artırılması yönünde bir talepte bulunduğunu da söyledi.

 

Başbakan Yardımcısı, Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'nın (Rosselhoznadzor) bu konu üzerinde çalıştığını belirtti.

'RUS ŞİRKETLERİ TÜRK GIDA ÜRÜNLERİ PAZARINA GİRMEYE HAZIRLANIYOR'

Bu arada Dvorkoviç, Türkiye'nin Rus şirketlerin Türk gıda ürünleri pazarına alınması konusunda olumlu adımlar attığını kaydetti.

Dvorkoviç, "Rus hayvansal gıda şirketlerinde denetim yapıldı. Türk pazarının kısa süre içinde Rus şirketlere açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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