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Rus istihbaratı hacklendi: Devletin sosyal medyadaki kimlik avı projeleri ifşa edildi

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Hacker’lar Rus istihbarat teşkilatının (FSB) en büyük üstlenici şirketlerinden birinden 7.5 terabayt büyüklüğünde veri çaldı. İstihbaratın sosyal medya kullanıcılarının kimliğini deşifre etmeye yönelik projeleri sosyal medyada ifşa edildi.
Rus istihbaratı hacklendi: Devletin sosyal medyadaki kimlik avı projeleri ifşa edildi

İlk BBC Rusya’nın ortaya çıkardığı ve ‘teşkilat taritindeki en büyük veri ihlali’ olarak değerlendirdiği vakaya ilişkin haberde FSB’nin Tor browser kullanıcılarını deşifre etme, sosyal medyayı (Facebook ve LinkedIn gibi platformlardaki paylaşımları) temizleme ve interneti dünyanın geri kalanından tamamen ayırma amaçlı birçok projesinin ortaya çıktığı öne sürüldü.

Habere göre, 0v1ru$ isimli hacker 13 Temmuz’da FSB’nin üstlenici şirketlerinden Moskova merkezli SyTech’in verilerini çaldı. Hacker SyTech’in ana sayfasına Rusya’da internette hakaret amaçlı olarak kullanılan ‘Yoba Surat’ gülen yüz karakteri ve ihlal edilen gizli verilerden bazılarını bıraktı. Anasayfaya bu gülen yüzü yerleştirme veri çalan hackerların da imzası niteliğinde. Hacker bu yüzü Twitter hesabından da paylaştı.

https://twitter.com/0v1ruS/status/1149959680099151872

Hacker sonrasında ise çaldığı verileri daha büyük ve daha önce de FSB’yi hedef almış bir hacking grubu Digital Revolution ile paylaştı. Digital Revolution da sosyal medya hesabından devletin internetteki anonim kimlikleri ortaya çıkarmak için geliştirdiği projelerden birine atıfta bulunarak “Hey FSB, Onslaught-2 projesi nasıl gidiyor? Belki de projenin adını Colander-1 yapsan daha iyi olur” paylaşımını yaptı.

DigitalRevolution@D1G1R3V

Эй, ФСБ, как там у вас получается с Натиском-2? Может стоило бы поменять название проекта на Дуршлаг-1? @Dobrokhotov @RuBlackListNET @leonidvolkov @msvetov @shaveddinov @kozlyuk @RuHackersNews @the_ins_ru @tjournal @kmartynov @bbcrussian

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8:20 AM - Jul 18, 2019

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BBC gerçek devlet sırlarının çalınmış olmadığını belirttiği haberinde FSB’nin sosyal medyaya ilişkin projelerinin yer aldığı veri ihlalini ‘Rus istihbarat servisinin tarihindeki en büyük veri ihlallerinden biri olabilir’ ifadeleriyle değerlendirdi.

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