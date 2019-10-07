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Rus kadına ırkçı saldırı Güney Kıbrıs’ın gündemine oturdu

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Güney Kıbrıs’ta otoparkta yaşanan bir kazayı cep telefonuyla kaydeden Rus uyruklu bir kadının, kazaya sebep olan Kıbrıslı Rum kadınların ağır hakaret içeren saldırılarına maruz kalması Güney Kıbrıs’ın gündemine oturdu.
Rus kadına ırkçı saldırı Güney Kıbrıs’ın gündemine oturdu

Politis ve diğer gazeteler, Larnaka’da geçtiğimiz akşam yaşanan bir olayda, uzun yıllardır Güney Kıbrıs’ta yaşayan Rus uyruklu bir kadının, yanında çocukları olduğu sırada Kıbrıslı Rum iki kadının ırkçı nitelikli ağır hakaretlerine maruz kaldığını, Rus kadının olaya ilişkin bir videoyu sosyal medyadan paylaşmasıyla olayın Güney Kıbrıs’ın gündemine oturduğunu yazdılar.

Gazete, Rus Svetlana Zaiçeva isimli kadının, Larnaka’daki bir park yerinde aracına bindiği sırada, bir başka aracın üçüncü bir araca çarptığını ve kaçmaya çalıştığını gördüğünü, çarpan aracı durdurmak isteyen Zaiçeva’nın, araçtan inen iki Kıbrıslı Rum kadının sözlü saldırı ve ağır hakaretlerine maruz kaldığını yazdı.

Olayı cep telefonuyla kaydetmesi ve sosyal medyaya yüklemesinin ardından Güney Kıbrıs kamuoyunda büyük oluştuğunu vurgulayan gazete, park yeri görevlisinin olay yerine gelerek polis çağırmasının ardından olayın sonlandığını aktardı.

Haberde, Kıbrıslı Rum iki kadının davranışları sebebiyle beş yıla kadar hapis cezasıyla çarptırılabilecekleri de vurgulandı.

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