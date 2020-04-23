Ölümcül salgın nedeniyle dünyada bir çok insan maske bulabilmekte zorlanırken, bazı mankenler sosyal medyada "Karantikini“ modası başlattı. Karantina ile bikini'nin karışımından üretilen sözcük, özellikle gençler tarafından ilgi görürken, “Millet maske bulamazken, yapılan en kötü şaka” diye de tepkiler de gelmeye başladı.

Dünyada bir çok insan maske bulabilmekte zorlanırken, bazı mankenler sosyal medyada "Karantikini“ modası başlattı. Karantina ile bikini'nin karışımından üretilen sözcük