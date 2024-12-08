Rus medyası: Esad ailesiyle birlikte Moskova'da

Rus haber ajansları RIA Novosti ve TASS'ın Pazar günü Kremlin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a Rusya'da sığınma hakkı verildi ve Esad şu anda ailesiyle birlikte Moskova'da bulunuyor.

Bu gelişme, Suriyeli militanların Şam'ın kontrolünü ele geçirerek Esad'ın 24 yıllık iktidarını fiilen sona erdirmelerinin ardından geldi. Suriye başkentinin hızla ele geçirilmesi Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) tarafından başlatılan geniş çaplı bir saldırının doruk noktasını oluşturuyor.

Eski bir El-Kaide komutanı tarafından yönetilen ve daha önce Nusra Cephesi olarak bilinen grup, geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin elindeki İdlib vilayetinden sürpriz bir saldırı başlattı.

Cihatçılar Şam'a ilerlemeden önce Suriye Ordusunu Halep, Hama, Humus ve Lübnan sınırındaki El Kuseyr kentlerinden çıkarmıştı. "Esad, aile üyeleriyle birlikte Moskova'ya geldi. Rusya onlara insani gerekçelerle sığınma hakkı tanıdı."

TASS'a konuşan bir kaynak Moskova'nın Suriye krizinin çözümü için BM öncülüğünde müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunduğunu bildirdi.

RIA'nın aktardığı Kremlin yetkililerine göre, Suriyeli silahlı muhalefet liderleri Suriye'de faaliyet gösteren Rus askeri üslerinin ve diplomatik misyonlarının güvenliğini garanti etti.