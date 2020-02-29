Rus medyası Hatay üzerinden Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açtı

Sputnik İngilizce'de yer alan haberde, Hatay için 'çalınmış vilayet' ifadesi kullanıldı ve, "Suriye'nin bir köşesi 80 yıl önce Fransa tarafından neden Türkiye'ye verildi" sorusu soruldu.

Haberde şu ifadeler dikkat çekti:

"Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib üzerinden Suriye ile doğrudan savaşa her geçen gün daha fazla angaje oluyor. Savaş, 1939 yılında tartışmalı bir referandumun ardından Türkiye'ye devredilen sınır ili Hatay hattı boyunca yürütülüyor.

Türkiye, İdlib'de şubat ayında toplamda 54 asker kaybetti. Esad ve Rus müttefikleri, Türkiye'yi aşırıcı gruplarla diğer savaşçıları birbirinden ayırmayı öngören anlaşmayı yerine getirmemekle suçluyor.

Suriye ordusu halihazırda İdlib'in güneyinin yarısını kontrol ediyor ancak çatışmalar Hatay üzerinden Türkiye'ye geçmeye çalışan mültecilerin sayısında büyük bir artışa neden oldu.

Türkiye ile Suriye arasındaki sınır doğudan batıya düz bir hatta uzanıyor ve Asi Nehri'ne ulaşıyor, ardından keskin bir eğimle 80 mil kadar güneye kıvrılıyor ve Kılıçdağı'nın az ötesinde Akdeniz ile buluşuyor.