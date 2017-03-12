Rus milletvekili: Erdoğan'ın Putin'e 'değerli dostum' diye hitap ettiğini unutmayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretini değerlendiren Rusya parlamentosu alt kanadı Duma milletvekili Adalbi Şhagoşev, "Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'değerli dostum' diye hitap etmesini unutmamak lazım" dedi.

Rus basınına demeç veren Şhagoşev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyareti hakkında konuştu.

'ARTIK İLİŞKİLERİMİZİN GELECEĞİNİ KONUŞUYORUZ'Şhagoşev, şunları kaydetti: "Bu ziyaret şunu ortaya koydu: Artık ilişkilerin düzelmesi gibi konular geride kaldı, şimdi ilişkilerimizin geleceğini konuşuyoruz. Burada ekonomi, uluslararası terorizmle mücadele, enerji, savunma sanayisi, turizm ve başka alanlarda işbirliğimizin artırılmasına tam şekilde odaklanmamız lazım. Moskova ve Ankara, uluslararası terörizme karşı mücadeleye önem veriyor. Ekonomide karşılıklı işbirliğinin artırılması da gerekli."

'GEÇMİŞE DEĞİL, GELECEĞE BAKMAMIZ LAZIM'

Rus milletvekili sözlerine şöyle devam etti: "Moskova ve Ankara da geçmişe değil, geleceğe bakılması gerektiğini sergiledi. Her iki taraf da terörle mücadele ve ekonomi konularında benzer fikirlere sahip olduklarını ortaya koydu. Bu bağlamda Erdoğan'ın Putin'e 'Değerli dostum Putin' diye hitap etmesini de unutmamak lazım."