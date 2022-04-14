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Rus milyarder Abramoviç'in 7 milyar dolardan fazla varlığı donduruldu

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İngiltere'nin denizaşırı topraklarından Jersey'deki Kraliyet Mahkemesi, Rus milyarder Roman Abramoviç'in 7 milyar dolardan fazla varlığını dondurdu.
Rus milyarder Abramoviç'in 7 milyar dolardan fazla varlığı donduruldu

İngiltere'nin denizaşırı topraklarından Jersey'deki Kraliyet Mahkemesi, Rus milyarder Roman Abramoviç'in 7 milyar dolardan fazla varlığını dondurdu.

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Adaları’ndan en büyüğü olan Jersey'deki Kraliyet Mahkemesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'ya yönelik yaptırım listesine eklenen Rus milyarder Roman Abramoviç'in varlıklarını dondurdu.

Jersey Hukuk Memurları Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Kraliyet Mahkemesi, 12 Nisan'da Abramoviç ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve değeri 7 milyar ABD doları aştığı anlaşılan varlıklar için resmi bir dondurma emri verdi." denildi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre net serveti 13,9 milyar dolar olan Abramoviç'in temsilcileri ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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