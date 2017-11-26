Rus milyarder 'uzaylıları' NASA'dan önce bulmak için harekete geçti

Rus Milyarder Yuri Milner, güneş sistemimizdeki donmuş ay Enceladus’u ilk inceleyecek ekibi kurmak için harekete geçti.

Son aylarda incelenmeye başlayan buzlu Saturn ayı Enceladus, uzaylı yaşam formlarının gelişmesi için gerekli özelliklere sahip olabilir.

Bu nedenle bu noktalar bir süredir bilim dünyasının merceğinde.

Ancak uzay yarışında açık ara birincilik koltuğunda yer alan NASA'ya Rusya'dan bir rakip çıktı.

Rus Milyarder Yuri Milner, güneş sistemimizdeki donmuş ay Enceladus’u ilk inceleyecek ekibi kurmak için harekete geçti.

Rus milyarde Enceladus'a su altıda bir yaşam fırmu bulma umuduyla düşük maliyetli bir araştırma ekibi göndermek istiyor.

Miller, NASA bu alanda çalışmalara başlamadan donmuş ayda tarihi bir keşif yapmayı umut ediyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Nisan ayında düzenlediği basın toplantısında Satürn'ün uydusunda yaşamı destekleyebilecek deliller bulunduğunu duyurmuştu.

'Okyanus dünyalar' olarak adlandırılan uydular üzerinde elde edilen son bulguları bugün bir canlı yayınla duyuran NASA bilim insanları, özellikle Enceladus uydusu, "bizim bildiğimiz anlamıyla canlı hayatının hemen hemen tüm gereksinimlerine sahip," açıklamasında bulunmuştu.

Satürn'ün en büyük altıncı uydusu olan Enceladus'ta, buz örtüsünün altında okyanus bulunuyor.

NASA 2020'lerde 'Europa Clipper' misyonunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.