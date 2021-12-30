Rus milyarderin mirasçıları arasındaki hukuk mücadelesinin Güney Kıbrıs’a da sıçradı

Burlakov’un Güney Kıbrıs’a kayıtlı bir şirketi üzerine kayıtlı olan ve dünyanın en lüks yatları arasında sayılan yatı için milyarder iş adamını mirasçıların Rum mahkemelerinde dava açtıkları bildirildi.

Rus milyarder Oleg Burlakov’un mirasçıları arasında başlayan hukuk mücadelesinin Güney Kıbrıs’a da sıçradığı, Burlakov’un Güney Kıbrıs’a kayıtlı bir şirketi üzerine kayıtlı olan ve dünyanın en lüks yatları arasında sayılan yatı için milyarder iş adamını mirasçıların Rum mahkemelerinde dava açtıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, Rus milyarder Oleg Burlakov’un 21 Ocak 2021 tarihinde Korona sebebiyle 72 yaşında Moskova’da hayatını kaybettiğini, Burlakov’un mirasçıları arasında başlayan miras kavgasının ise Güney Kıbrıs’a da sıçradığını yazdı.

Burlakov’un Güney Kıbrıs’ta bazı şirketlerde ortaklığı olduğunu ve dünyanın en lüks yelkenlileri arasında sayılan “Black Pearl” isimli yatın da bu şirketlerden birine kayıtlı olmasından ötürü miras kavgasının Güney Kıbrıs’a taşındığını vurgulayan gazete, mirasçılardan birinin Rum avukat Aleksandros Gavriil’i, Rus milyarderin Güney Kıbrıs’taki mal varlıklarını idaresi için vekil atadığını, diğer mirasçının ise Rum Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak bu atamayı iptal ettirdiğini aktardı.