  • BIST 1.887,62
  • Altın 739.94638
  • Dolar 12.8714
  • Euro 14.5823
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Rus milyarderin mirasçıları arasındaki hukuk mücadelesinin Güney Kıbrıs’a da sıçradı

» »
Burlakov’un Güney Kıbrıs’a kayıtlı bir şirketi üzerine kayıtlı olan ve dünyanın en lüks yatları arasında sayılan yatı için milyarder iş adamını mirasçıların Rum mahkemelerinde dava açtıkları bildirildi.
Rus milyarderin mirasçıları arasındaki hukuk mücadelesinin Güney Kıbrıs’a da sıçradı

Rus milyarder Oleg Burlakov’un mirasçıları arasında başlayan hukuk mücadelesinin Güney Kıbrıs’a da sıçradığı, Burlakov’un Güney Kıbrıs’a kayıtlı bir şirketi üzerine kayıtlı olan ve dünyanın en lüks yatları arasında sayılan yatı için milyarder iş adamını mirasçıların Rum mahkemelerinde dava açtıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, Rus milyarder Oleg Burlakov’un 21 Ocak 2021 tarihinde Korona sebebiyle 72 yaşında Moskova’da hayatını kaybettiğini, Burlakov’un mirasçıları arasında başlayan miras kavgasının ise Güney Kıbrıs’a da sıçradığını yazdı.

Burlakov’un Güney Kıbrıs’ta bazı şirketlerde ortaklığı olduğunu ve dünyanın en lüks yelkenlileri arasında sayılan “Black Pearl” isimli yatın da bu şirketlerden birine kayıtlı olmasından ötürü miras kavgasının Güney Kıbrıs’a taşındığını vurgulayan gazete, mirasçılardan birinin Rum avukat Aleksandros Gavriil’i, Rus milyarderin Güney Kıbrıs’taki mal varlıklarını idaresi için vekil atadığını, diğer mirasçının ise Rum Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak bu atamayı iptal ettirdiğini aktardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Larnaka’da Cinayet29 Aralık 2021 Çarşamba 18:15
  • Dimitriu, Rum AP Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi29 Aralık 2021 Çarşamba 17:59
  • Uçak Ve Otellerde Düşük Doluluk Ve İptaller29 Aralık 2021 Çarşamba 17:44
  • Haralambus: “İki Toplumlu Ve İki Bölgeli Federasyon İçin Ortak Eylem Hedefine Bağlıyız”28 Aralık 2021 Salı 16:37
  • Güney Kıbrıs’taki İşletmelerin Yüzde 95,1’i Küçük Ölçekli28 Aralık 2021 Salı 16:21
  • Cezası 32 Yıl Sonra Hatırlandı28 Aralık 2021 Salı 16:16
  • Güney'de Radevusuz aşı merkezlerinde öğrencilere aşı yapılmaya devam ediliyor28 Aralık 2021 Salı 15:57
  • Deltas: Önümüzdeki günlerde vaka sayısı 3,000'i geçebilir28 Aralık 2021 Salı 15:55
  • Pana: "Omicron" dişlerini göstermeye başladı28 Aralık 2021 Salı 15:54
  • Güney'de günlük vaka sayısı 2 bine yaklaştı!27 Aralık 2021 Pazartesi 21:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti