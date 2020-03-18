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Rus model Bonya: Gezegenimizi kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim

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Rus model Bonya: Gezegenimizi kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim
Rus model Bonya: Gezegenimizi kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim

Rus model Victoria Bonya, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) tüm dünyada can almaya devam ettiği şu günlerde, yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Bonya sosyal medya hesbından şu açıklamayı yaptı: "Üzgünüm ama bunu paylaşmak zorundayım. Hepimizin iyiliği için. Gezegenimiz mahvoldu. Ben, gezegeni kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim."

Sözcü'nün haberine göre; Victoria Bonya, paylaşımı yapar yapmaz büyük tepkilerle karşılaştı. Bonya’nın ifadelerini soykırıma benzetenler oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bence senin sevdiğin biri ya da bir akraban hastalansaydı böyle şeyler söylemezdin" yorumunda bulundu.

Victoria Bonya, sosyal medyada yayınladığı videonun büyük tepki çekmesinin ardından görüntüleri sildi.

Ardından kendini açıklamaya çalıştığı bir metin paylaştı. Bonya, paylaşımında, "Bir bütün olarak insanoğlu, çevresindeki yer şeyi yiyerek yok eden bir çekirgeden farksız hale geldi. Son 50 yıl içerisinde, gezegenimizi daha önce hiçbir neslin yapmadığı kadar öldürdük. Koronavirüs belki bizi biraz sarsar ve kendimize geliriz."

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