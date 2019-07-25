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Rus model: Çocuğumun babası eski Malezya Kralı Muhammed, DNA testine hazırım

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1 Temmuz'da boşandıkları ortaya çıkan 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodina ile evlenmesinin ardından 2018 yılının sonlarında tahtından feragat eden eski Malezya Kralı Beşinci Muhammed arasında çocuğun kimden olduğu polemiği başladı.
Rus model: Çocuğumun babası eski Malezya Kralı Muhammed, DNA testine hazırım

Muhammed'in avukatından gelen açıklamaya yanıt veren Voyevodina kanadı, DNA testi yaptırmaya hazır olduğunu söyledi.

 

Kral Muhammed'in avukatı Koh Tien Hua, Leon adlı bebeğin biyolojik babasının Sultan Muhammed olduğuna dair nesnel bir kanıt olmadığını ifade etmişti.

 

Hua'ya yanıt veren Voyevodina'nın arkadaşı Liliya Nastayeva, açıklamanın saçma olduğunu ve Oksana'nın ailesinin ve arkadaşlarının özür beklediğini dile getirdi.

Komsomolskaya Pravda'ya konuşan Nastayeva, "Faris'in (Kral Muhammed) şüpheleri varsa her zaman DNA testi yaptırabilir, Oksana buna hazır, bunu en yakın arkadaşı olarak söylüyorum. Oksana oğlunun yüzünü gösterseydi, onun babasının kopyası olduğu konusunda kimsenin şüphesi kalmazdı" dedi. 

'KOCASINI ALDATTIĞI KÜLLİYEN YALAN'

Voyevodina'nın avukatı Yevgeniy Tarlo da müvekkilinin kocasını aldattığına ve çocuğun babasına dair iddiaları 'külliyen yalan ve kirli imalar' olarak niteledi.

Eski Malezya Kral Beşinci Muhammed ve 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya, geçtiğimiz kasım ayında dünya evine girmişti. Nikâh öncesinde Voyevodinaya, İslam dinine geçtiğini duyurmuş ve Rihan ismini almıştı. Çiftin nikâh töreni, Moskova'daki Barviha kasabasında İslami usullere uygun olarak alkolsüz ve helal gıda ikramıyla düzenlenmişti.

Ocak ayında Kral Beşinci Muhammed’in tahtından feragat ettiğini açıklaması ise herkesi şaşırtmıştı. Açıklaması neticesinde eski Kral, Kelantan varisi ünvanını da yitirmişti.

Çiftin Tengku İsmail Leon Peter bin Tengku Muhammed Faris Petra isimli erkek çocukları, 21 Mayıs tarihinde dünyaya gelmişti. Resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Voyevodinaya, oğlunu ‘Kelantan Sultanı’nın prensi, Malezya’nın müstakbel kralı’ olarak nitelendirmişti.

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