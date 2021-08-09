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Rus muhalif Türkiye’ye kaçtı iddiası

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İddia, Moskova yönetiminin muhaliflere çok sert darbe vurmasının ardından geldi.
Rus muhalif Türkiye’ye kaçtı iddiası

Putin’in yıllardır demir yumrukla yönettiği Rusya’da 2020 yılında zehirlenen ve 2021 yılında ülkeye döndüğü zaman ise apar topar gözaltına alınan muhalif isim Alexei Navalny’nin yakın müttefiklerinden Lyubov Sobol’un ülkeden kaçtığı iddia edildi.

İddia, Moskova yönetiminin muhaliflere çok sert darbe vurmasının ardından geldi. Mahkeme Sobol’a ev hapsine benzeyen bir ceza vermişti. Rusya’nın RT ve REN TV isimli kuruluşları Sobol’un Sobol’un cumartesi akşamı Türkiye’ye kaçtığını iddia etti.

Ekho Moskvy’nin yayın yönetmeni de Sobol’un ülkeyi terk ettiğine dair bir açıklama yaptı.

Navalny’nin en tanınan müttefiklerindne olan 33 yaşındaki Sobol, diğer muhaliflerin ülkeden kaçmasına rağmen Moskova’da kalmıştı.

Sobol, Covid-19 yasaklarını ihlal ederek protesto düzenlediği için 1.5 yıl ev hapsi cezası almıştı. Sobol geçen hafta içinde, “Bu ceza siyasidir ve esasında henüz ceza infaz edilmediği için bunu ülkeyi terk etme çağrısı olarak görmek gerekebilir” demişti.

Sobol’un yakın çevresi ise henüz genç siyasetçinin ülkeden kaçmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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