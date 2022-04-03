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Rus oligarkın sosyetik eşi: ‘Putin’in eski damadı bebeğimizi kaçırdı’

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Rus oligarkın sosyetik eşi: ‘Putin’in eski damadı bebeğimizi kaçırdı’
Rus oligarkın sosyetik eşi: ‘Putin’in eski damadı bebeğimizi kaçırdı’

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ABD ve AB’nin yaptırım uyguladığı Rus oligarklarla ilgili iddialara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski damadı 39 yaşındaki iş insanı, avukat ve petrokimya patronu Kirill Shamalov ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Rusya'nın en genç milyarderi olarak bilinen Shamalov, 2013'ten 2018'e kadar beş yıl boyunca Putin’in kızı Katerina Tikhonova ile evli kaldı ve bu onu Rusya'nın en güçlü adamının eski damadı yaptı.

Putin'in aldatılan kızı boşandı

PUTİN’İN SERVETİNDEN YARARLANMAYA DEVAM ETTİ

Shamalov daha sonra Zhanna Volkova ile evlendi, ancak Putin'in servetinden yararlanmaya devam etti…

Zhanna Volkova, Putin’in eski damadı olan kocasının yeni doğan kızlarını çaldığını ve Moskova’da sakladığını öne sürdü. Volkova, üst düzey Rus isimlerin ona yardım ettiğini de iddia etti.

Ülkenin ‘en genç milyarderi’ Kirill Shamalov ile evli olan Rusya’nın tanınmış isimlerinden Zhanna Volkova, Ekim ayında dünyaya gelen bebekle tanışmasının engellendiğini söyledi.

Zhanna Volkova

‘ÇOCUĞUMU GÖRMEME ENGEL OLUYOR’

Volkova, artık ayrı olduğu kocasının, çocuğunu görmesine engel olduğunu ve araya Rusya’nın önde gelen isimlerini soktuğunu öne sürdü.

Volkova’nın hamileliğinin son dönemlerinde Shamalov ile ilişkisi bozuldu ve Londra’ya taşındı. Volkova, tam o dönemde Covid-19 pandemisinin patlak vermesiyle ülkede mahsur kaldı. Daha sonra ise Shamalov ile görüşmek için Moskova’ya gitti. Şehrin dışında gizli bir yerde buluştuklarını anlatan Volkova, “3 gün boyunca onu orada bekledim. Sonra eve geldi ve yeni bir sevgilisi olduğunu ancak boşanmak istemediğini söyledi. Beni incitmek istedi.” dedi.

Zhanna Volkova ve Kirill Shamalov’un düğününden

44 yaşındaki Volkova, Shamalov’un avukatlarının, bebeği görme haklarını imzalamasını talep ettiğini söylerken kendisinin reddettiğini açıkladı. Shamalov'un Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden güçlü bir ismin kızıyla doğum gününü kutlamak için Dubai’ye gittiği ortaya çıkmıştı.

Volkova şimdi ikiz kız kardeşi ve önceki evliliğinden oğluyla Londra’da yaşıyor. Shamalov’dan boşanma aşamasında  ve ikilinin 45 milyon sterlin değerinde bir evlilik sözleşmesi bulunuyor.

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