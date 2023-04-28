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Rus ordusu Ukrayna’da binaları vurdu: 8 ölü

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Rusya'nın Ukrayna'nın Uman ve Dnipro kentlerine gerçekleştirdiği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.
Rus ordusu Ukrayna’da binaları vurdu: 8 ölü

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürüyor. Rus ordusu, gece saatlerinden bu yana başkent Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerini 20'den fazla seyir füzesi ve 2 insansız hava aracıyla hedef aldı.

Kiev şehir yönetiminden yapılan açıklamada, başkente yönelik 9 Mart’tan bu yana gerçekleştirilen ilk saldırıda hava saldırısı sirenlerinin çaldığı, 11 seyir füzesinin ve insansız hava araçlarının düşürüldüğü belirtildi.

Düşürülen füzelere ve insansız hava araçlarına ait parçaların elektrik hatlarına ve bir mahalledeki yola zarar verdiği, can kaybının ise olmadığı aktarıldı.

 

Rus ordusu Ukrayna’da binaları vurdu: 8 ölü

 

Uman’da 6 can kaybı

Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, başkent Kiev'in yaklaşık 215 kilometre güneyinde bulunan Uman kentindeki 9 katlı bir binayı iki seyir füzesi ile vurdu.

Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Binada büyük hasar meydana geldi.

Dnipro'da 2 ölü

Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhii Lysak da Rusya’nın doğudaki Dnipro kentini hedef aldığı saldırıda 31 yaşındaki bir kadın ile 2 yaşındaki kızının yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıda evler ve bir iş yeri de hasar gördü.

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