Rus Ortodoksların liderinden Fener Rum Patriği'ne mektup: Ukrayna'daki ayrılıkçılara desteğini çek

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Fener Rum Patriği Bartholomeos'a yazdığı mektupta Ukrayna’daki kilise ayrılıkçılarıyla ilişkileri kesme ve onları meşrulaştırmaya yönelik politik maceradan uzak durma çağrısı yaptı.

Mektupta, "Fener Rum Patrikhanesi'nin, Ukrayna’daki ayrılıkçıyı meşrulaştırma planlarını sizinle hem yüz yüze hem de şahitler huzurunda konuştuk. Şimdi de bu planlar önemli ölçüde hayata geçirilince muhtemelen son kez tüm Ortodoks Kilisesi karşısında size sesleniyorum. Ayrılıkçılarla ilişkileri hemen şimdi kesin, onları meşrulaştırmaya yönelik politik macerada yer almaktan vazgeçin" ifadelerine yer verildi.

Patrik Kirill, ancak bu durumda Patrik Bartholomeos’un tarihe, Ortodoks Kilisesi’nin zorluklardan geçtiği bir dönemde birliğini korumayı başaran bir kişi olarak tarihe geçebileceğini vurguladı.

Aksi takdirde Fener Rum Patriği'nin, Kilise’nin birliğine hizmet etme fırsatını kaçıracağını kaydeden Rus Ortodoks Kilisesi lideri, "Yüzlerce milyon mümini birleştiren Ortodoks dünyasında liderliği kaybedersiniz, Ukraynalı Ortodokslara verdiğiniz acılar ise Kıyamet Günü’nde size karşı şahitlik edecektir. Bunun olmaması için tüm kalbimle Tanrı’ya yalvarıyorum. Henüz geç değil" dedi.

Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.