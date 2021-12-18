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Rus Oyuncu Türkiye'de Kayboldu! Arkadaşları İlanlarla Onu Arıyor

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Rus Oyuncu Türkiye'de Kayboldu! Arkadaşları İlanlarla Onu Arıyor
Rus Oyuncu Türkiye'de Kayboldu! Arkadaşları İlanlarla Onu Arıyor

6 ay önce Türkiye'ye gelerek yerli bir televizyon dizisinde rol alan Rus oyuncu Katerina Barçukova'dan 6 aydır haber alınamıyor. Barçukova'nın Türkiye'deki Rus arkadaşları 'kayıp' ilanı verdi...

İddialara göre; oyunculuk yapan 32 yaşındaki Katerina Barçukova yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye geldi ve bir dizide rol aldı.

TELEFONU 6 AYDIR KAPALI

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; 6 aydır telefonu kapalı olan Rus oyuncunun kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek arkadaşı olduğu belirtildi.

Rus oyuncunun babası Katerina'nın Türkiye'de bulunan arkadaşını arayarak, kızlarına ulaşamadıklarını söyledi. Bunun üzerine Türkiye'deki arkadaşları da kayıp başvurusunda bulundu. Aile şimdi Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.

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