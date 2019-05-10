Rus özel kuvvetleri Suriye ordusuyla birlikte Hama operasyonuna katılıyor

Rus özel kuvvetleri, Suriye ordusunun Hama'da gerçekleştirdiği operasyona katılıyor. Yayımlanan fotoğraflarda Rus askerlerinin El-Gab yakınlarında Suriye ordusuyla birlikte hareket ettiği görülüyor.
Anna-News'ten Oleg Blockin tarafından yayımlanan fotoğraflara göre Rus askerleri Kalat el-Medik civarında Suriye ordusuna destek veriyor.
Hama-İdlib eksenindeki operasyonlar El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'ı silahsızlandırılması planlanan bölgeden atmayı amaçlıyor.
Rusya'nın operasyona hava saldırılarıyla da destek olduğu biliniyor. Rus uçakları, İdlib'de cihatçıların elindeki yerlere yoğun hava saldırıları gerçekleştiriyor.
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