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Rus Partisi Yetkilisi Tehdit Nedeniyle Baf’ta Tutuklu Bulunuyor

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Rus Partisi Yetkilisi Tehdit Nedeniyle Baf’ta Tutuklu Bulunuyor
Rus Partisi Yetkilisi Tehdit Nedeniyle Baf’ta Tutuklu Bulunuyor

Kıbrıs’ta Rusya ve SSCB göçmenleri tarafından kurulan “Ego o Politis” (EOP-Ben Vatandaşım) Partisi liderliğinde yer alan 48 yaşındaki Rus’un, Baf’ta ikamet eden ve de Rus olan 53 yaşındaki gazeteciyi tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Politis gazetesi, EOP parti yetkilisinin, sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden, 53 yaşındaki Rus gazeteciyle tartışma yaşadığını ayrıca partinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in muhalifi olarak addettiği Rus gazetecinin kimlik kartının fotoğrafı ile ikamet belgesinin fotoğraflarını yayımladığını belirtti.

EOP parti yetkilisinin, tehditlerde bulunması nedeniyle Baf’taki polis tutukevinde tutuklu olduğunu belirten gazete, bahse konu kişinin, bir başka Rus vatandaşına ait kimlik kartına ve ikamet izninin fotoğraflarına nasıl sahip olduğu konusunda da bir takım soru işaretlerinin gündeme geldiğini de yazdı.

Habere göre şikayette bulunan Rus, Rus parti yetkilisinin gizli servislerle işbirliği yaptığını düşündüğünü belirtirken, internet sayfasında Kıbrıs’ta yaşayan başka Ruslarla ilgili bilgileri de yazdığını söyledi.

Gazete Rus parti yetkilisinin, Rusya’da doğduğunu, Güney Kıbrıs’taki yatırım programı çerçevesinde ise Kıbrıs vatandaşlığına sahip olduğunu yazdı.

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