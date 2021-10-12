Rus pasaportlu 38 yaşındaki Azeri’nin tutukluluk süresi uzatıldı

Güney Kıbrıs’a geçişi sırasında 27 Eylül’de Lokmacı kapısında tutuklanan Rus pasaportlu 38 yaşındaki Azeri’nin dün yeniden Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Azeri şahsın, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren İsraillilerin öldürülmesi olaylarıyla ilgili şüpheli olarak görüldüğünü ve Azeri’nin kiralık aracında susturuculu silah da bulunduğunu anımsattı.

Habere göre, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi Azeri hakkında 8 gün daha tutukluluk emri verdi.

Gazete, Azeri’nin telefon verilerinin incelenmesinin de beklendiğini yazdı.

AZERİNİN KARDEŞİ POLİTİS GAZETESİNE KONUŞTU

Azeri şahsın erkek kardeşi “Politis” gazetesine yaptığı açıklamada, “kardeşinin siyasi bir oyunun ortasında olduğunu” söyledi.

Azerinin davasını karmaşık hale getirmek için, olaya İran’ın (İsrail’e karşı olan planına) dahil edilmek istendiğini ve olayın siyasi şekilde ortaya konulduğunu kaydeden kardeş, olayını siyasi olarak nitelendirerek, biri engelli olmak üzere 5 çocuğu bulunan kardeşinin geçinmek için birçok işte çalıştığını, en çok meşgul olduğu dalın ise meyve ve sebze ticareti olduğunu, Türkiye’den Rusya’ya yönelik ticaret yaptığını söyledi.

Kardeşinin iş insanı olduğunun söylenebileceğini ancak ithalatçı olmadığını, ailesinin masraflarını karşılamak için taksi şoförü olarak da çalıştığını belirtti.

Kıbrıs’a dinlenmek için gelen kardeşinin bir suç faaliyetinde bulunmak için silah aldığı iddiasını ret etti.

Kardeşini görmesine polisin henüz izin vermediğini ayrıca ifade vermeye de çağrıldığını söyledi.