Rus pilot sevgilisini kokpite oturtup uçağın kontrolünü bıraktı

Rusya’da, IrAreo Havayolları’nda görevli bir pilot, uçağın kontrolünü kokpite aldığı kız arkadaşına bıraktı. Görüntülerin, kadının kokpitteki anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkması sonrası soruşturma başlatıldı.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde Yakutsk-Batagay uçuşu sırasında, IrAreo Havayolları’nda görevli Kiril isimli pilot, iddiaya göre uçağın kontrolünü kız arkadaşı Anna’ya bıraktı. Pilotun, uçağı nasıl kullanması gerektiğini kız arkadaşına tarif ettiği görüntüler, Anna isimli kadının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Rus medyasına göre, o sırada uçakta 50 kişi bulunuyordu. Görüntülerin medyada da yer alması ve tepkiler üzerine Anna isimli kadının sosyal medya paylaşımlarını kaldırdığı öğrenildi.

Rus savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.