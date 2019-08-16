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Rus piyanist Grinko: Rusya'da şarkı bitince, Türkiye'de ise başladığında alkışlıyorlar

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Rus Piyanist Yevgeniy Grinko, "Türk seyircisini çok seviyorum. Çok sıcaklar. Tepkilerini baştan gösteriyorlar. Mesela Rusya'da şarkı bitince alkışlar insanlar. Türkiye'de ise sevdikleri bir şarkı başladığında alkışlıyorlar" dedi.
Rus piyanist Grinko: Rusya'da şarkı bitince, Türkiye'de ise başladığında alkışlıyorlar

'Valse' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayarak dünya çapında müzikseverlerin beğenisini kazanan Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Yevgeniy Grinko, 17 yıldır müzik ağırlıklı çalışmalarını sürdürüyor.

Aralarında Konya, Ordu, Samsun, Mersin ve Adana'nın da olduğu Türkiye turnesine başlayan sanatçı, 16 Ağustos Cuma günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Moskova'nın yakınında Zhukovsky adlı küçük bir kasabada yaşayan, fakat kısa sürede adını tüm dünyaya duyuran başarılı piyanist, konserlerinde piyanonun yanı sıra gitar ve davul da çalıyor.

Daha önce de Türkiye'de kapalı gişe birçok konser veren sanatçı, Türkiye'deki konserleriyle sanat hayatı ve kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yevgeniy Grinko, Türkiye'de verdiği konserlerde çok güzel zaman geçirdiğini ve Türk dinleyicisiyle kurduğu etkileşimin iyi olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de gezmek ve konser vermek çok ilginç. Biraz yorucu ama çok keyifli. Türk seyircisini çok seviyorum. Çok sıcaklar. Tepkilerini baştan gösteriyorlar. Mesela Rusya'da şarkı bitince alkışlar insanlar. Türkiye'de ise sevdikleri bir şarkı başladığında alkışlıyorlar. İlk başta çok ilginç gelmişti bana ama alıştım" diye konuştu.

 

'ROCK GRUBUMUZUN DAĞILMASI BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU'

Üyesi olduğu rock grubunun dağılmasıyla yaşamında değişimin başladığını aktaran Grinko, şu bilgileri verdi:

"Arkadaşlarımla gitar çalıyordum. Bir rock grubumuz vardı ve çok iyi bir gruptu. Hiç beklemediğimiz bir şekilde dağıldık. Tabii o zaman çok üzüldüm ama sonra piyanoyla tanıştım. Ardından hayatım çok hızlı değişti. Bu benim için önemli bir dönüm noktasıydı."

 

Rus piyanist, konserlere çıkmadan önce bazen endişeli, bazen çok neşeli ve heyecanlı hissettiğini ifade ederek, kendisini en rahat hissettiği yerin ise sahne olduğunu dile getirdi.

TARKAN RUSYA'DA HALA ÇOK MEŞHUR'

Türkçe ile Rusça'nın benzerliğine dikkati çeken Grinko, "Kelimelerimiz benziyor. Hatta bazı kelimelerimiz aynı. Müziğimin popüler olduğu coğrafyalardaki ortak noktanın bu benzerlikler ve müziğe olan sevgimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

 

İnsanları müzikle mutlu etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Grinko, "Daha önce Türkiye'den 'Cesur ve Güzel' isimli dizi için müzik hazırlamam istendi. Fakat fazla zaman veremedikleri için bunu gerçekleştiremedik. Gelecekte başka projeler olursa değerlendirebiliriz" ifadelerine yer verdi.

'UFUK BAYDEMİR'İN ŞARKISINI ÇOK BEĞENİYORUZ'

Sanatçı, Türk müziğinde bildiği isimlere de değinerek, "MFÖ'den Fuat ve bildiğiniz üzere Mabel Matiz ile müzik yaptım. Tarkan Rusya'da hala çok meşhur. Son dönemde Ufuk Beydemir'in 'Ay Tenli Kadın' şarkısını çok beğeniyorum. Şarkıya bir sosyal medya platformunda denk geldim ve çok beğendim" diye konuştu.

 

Kendi kültüründen izleri bestelerine taşıyan Yevgeniy Grinko, Bayhan prodüksiyon tarafından gerçekleşen Turkiye turnesi kapsamında 7 Ekim'de Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum'da, 9 Ekim'de Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde, 10 Ekim'de Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde, 11 Ekim'de Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi içerisinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi'nde, 15 Ekim'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 16 Ekim'de Adana'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ve 17 Ekim'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde konser verecek.

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