‘Rus ruleti’ dedikleri aşı için şimdi kuyruğa girdiler

AB’nin birkaç hafta önce ‘Rus ruleti’ dediği Sputnik V koronavirüs aşısı için Rusya ile görüşmeleri sıklaştırması dikkat çekiyor.

Rusya’da Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının Avrupa’ya tedariki için üst düzey görüşmelerin artması dikkat çekiyor.

AB’den geçen haftalarda gelen “Rus ruleti”, “ihtiyacımız yok” gibi açıklamaların aksine AB ülkelerinin Sputnik V aşısının üretimi ve tedariki konusunda Moskova ile görüşme haberleri ardı ardına geliyor.

Henüz Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) acil kullanım onayı vermediği Sputnik V aşısı halihazırda Macaristan, Slovakya ve Çekya tarafından uygulanıyor. Son olarak Avusturya da EMA’nın onayı beklenmeksizin Nisan ayından başlayarak 1 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısı satın almak istediğini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Kurz, aşı söz konusu olduğunda “jeopolitik gerekçelerin” bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek “Önemli olan, aşının etkili ve güvenli olup olmadığı, nereden geldiği değil” dedi.

Merkel ve Macron Putin'le görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Avrupa’da koronavirüs aşısının üretimi ve AB’ye aşı tedariki konusu önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptıkları çevrimiçi görüşmenin de gündemindeydi.

Merkel daha önce yaptığı açıklamada EMA tarafından onaylandıktan sonra AB’de Sputnik V'nin kullanılmasının gerekli olduğunu ve AB’nin sipariş vermemesi durumunda Almanya’nın bunu kendi başına yapacağını belirtmişti.