  • BIST 1.417
  • Altın 450,859
  • Dolar 8,1826
  • Euro 9,6051
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

‘Rus ruleti’ dedikleri aşı için şimdi kuyruğa girdiler

» »
AB’nin birkaç hafta önce ‘Rus ruleti’ dediği Sputnik V koronavirüs aşısı için Rusya ile görüşmeleri sıklaştırması dikkat çekiyor.
‘Rus ruleti’ dedikleri aşı için şimdi kuyruğa girdiler

Rusya’da Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının Avrupa’ya tedariki için üst düzey görüşmelerin artması dikkat çekiyor.

AB’den geçen haftalarda gelen “Rus ruleti”, “ihtiyacımız yok” gibi açıklamaların aksine AB ülkelerinin Sputnik V aşısının üretimi ve tedariki konusunda Moskova ile görüşme haberleri ardı ardına geliyor.

Henüz Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) acil kullanım onayı vermediği Sputnik V aşısı halihazırda Macaristan, Slovakya ve Çekya tarafından uygulanıyor. Son olarak Avusturya da EMA’nın onayı beklenmeksizin Nisan ayından başlayarak 1 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısı satın almak istediğini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Kurz, aşı söz konusu olduğunda “jeopolitik gerekçelerin” bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek “Önemli olan, aşının etkili ve güvenli olup olmadığı, nereden geldiği değil” dedi.

Merkel ve Macron Putin'le görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Avrupa’da koronavirüs aşısının üretimi ve AB’ye aşı tedariki konusu önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptıkları çevrimiçi görüşmenin de gündemindeydi.

Merkel daha önce yaptığı açıklamada EMA tarafından onaylandıktan sonra AB’de Sputnik V'nin kullanılmasının gerekli olduğunu ve AB’nin sipariş vermemesi durumunda Almanya’nın bunu kendi başına yapacağını belirtmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya başbakanı ve eşi, koronavirüs aşısı için sıra beklerken görüntülendi31 Mart 2021 Çarşamba 08:50
  • İsviçre ordusunda kadın askerler artık 'erkek iç çamaşırı' giymeye zorlanmayacak30 Mart 2021 Salı 22:51
  • 14 yıldır aranan 'Ndrangheta mafyası lideri Covid-19 olunca yakalandı30 Mart 2021 Salı 21:53
  • Uğur Şahin: Avrupa'da böyle devam ederse yazın daha sert kapanma zorunlu olur30 Mart 2021 Salı 21:07
  • İsviçre ordusunda kadın askerler artık 'erkek iç çamaşırı' giymeye zorlanmayacak30 Mart 2021 Salı 20:29
  • AB yüksek temsilcisi Borrel: Dünya iki değil çok kutuplu30 Mart 2021 Salı 18:46
  • İspanya'da tüm katılımcılara test yapılarak 5 bin kişilik konser düzenlendi29 Mart 2021 Pazartesi 12:02
  • Sığınmacılar Paris’te kamp kurarak hükümete tepki gösterdi26 Mart 2021 Cuma 10:15
  • AB zirve taslağında Erdoğan’a eleştiri25 Mart 2021 Perşembe 21:05
  • AB Liderler Zirvesi başladı25 Mart 2021 Perşembe 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti