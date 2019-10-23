Rus savaş gemileri ikmal için Limasol limanına demirledi

Fileleftheros gazetesi, Rusya Baltık Filosuna ait savaş gemilerinin, Rusya-Hindistan deniz tatbikatında yer almak için Hint Okyanusu’na yönelik uzak misyonları çerçevesinde tedariklerle birlikte ikmal yapmak amacıyla Limasol Limanı’na geldiklerini belirtti.
Gazete, Baltık Filosu Basın Bürosu’nun açıklamasına dayanarak, Rus denizcilerin dinlenme ve bölgeyi gezme fırsatına da sahip olacağını belirtti.
Rus fırkateyn “Yaroslav Mudry”nin, Ka-27 helikopteri taşıdığını belirten gazete, savaş gemilerinin, Baltık Filosundaki anti terör gruplarını taşıdığını yazdı.
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