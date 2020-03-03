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SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Rus savaş uçakları İdlib’de sivilleri vurdu: 9 ölü

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Rus savaş uçakları İdlib’de sivilleri vurdu: 9 ölü
Rus savaş uçakları İdlib’de sivilleri vurdu: 9 ölü

Rus savaş uçaklarının İdlib’in Fua beldesindeki yerleşim yerlerine saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil yaşamını yitirdi.

Rus savaş uçakları, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib ilinde gün boyu cephe hatları ve bazı sivil yerleşimlere saldırılar düzenledi. Bombardımanlarda Fua beldesindeki sivil yerleşimler de vuruldu. 

Sivil Savunma kaynakları, Fua’da ilk belirlemelere göre 9 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin yaralandığını bildirdi. 

Temmuz 2018’de rejim karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerindeki siviller tahliye edilmişti. Esed rejimi de bu tahliyelere karşılık Madaya, Zebadani ve Yermük Kampı bölgelerinde kuşatmada tuttuğu ya da alıkoyduğu binlerce sivilin İdlib’e geçişine izin vermişti. İdlib’e gelen sivillerden bir bölümü Fua beldesine yerleşmişti

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