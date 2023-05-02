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Rus Savunma Bakanı’ndan Wagner’e yanıt: Orduya mühimmat veriyoruz

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Wagner'in eleştirilerine yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı ve orduya yeterli miktarda mühimmat sevk edildiğini söyledi.
Rus Savunma Bakanı’ndan Wagner’e yanıt: Orduya mühimmat veriyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, orduya yeterli miktarda mühimmat sevk edildiğini belirterek, “Genel olarak savunma sektörü, ordunun ve donanmanın ihtiyaçlarını karşılıyor” dedi.

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Batı’nın eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’da çatışmalara devam ettiğini, Ukrayna ordusunun kayıplar verdiğini ifade eden Şoygu, “Batılı ülkelerden benzeri görülmemiş askeri desteğe rağmen düşman ciddi kayıplar veriyor. Sadece son bir ayda 15 binden fazla askerini kaybetti” diye konuştu.

Ülkesinde savunma alanında faaliyet gösteren işletmelere üretimlerini artırma yönünde talimat verildiğine dikkati çeken Şoygu, söz konusu alanda devletin siparişlerinin yerine getirilmesi sürecini denetim altında tuttuklarını aktardı. Şoygu, “Sonuç olarak 2022’nin başlangıcı ile kıyasla özellikle talebi olan silah alımı 7 kat, genel silah türlerinin alımı 2,7 kat arttı. Düşmanı yenilgiye uğratmak için Rusya Silahlı Kuvvetlerine yeterli miktarda mühimmat sevk edildi. Genel olarak, savunma sektörü, ordunun ve donanmanın ihtiyaçlarını karşılıyor. Yine de işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmeme risklerini zamanında tespit etmek ve hızlı şekilde gerekli önlemler almak gerekiyor” dedi.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bahmut'taki çatışmalara katılan paralı savaşçıların ve Rus askerlerinin mühimmat sorunu yaşadığını söylemişti.

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