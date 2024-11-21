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Rus Savunma Bakanlığı: İngiliz yapımı iki uzun menzilli füze düşürüldü

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Bakanlık, Storm Shadow füzelerinin tam olarak nerede durdurulduğunu belirtmedi
Rus Savunma Bakanlığı: İngiliz yapımı iki uzun menzilli füze düşürüldü

Moskova'daki Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna tarafından ateşlenen İngiltere yapımı iki Storm Shadow füzesini önlediğini bildirdi.

Bakanlık Perşembe günkü brifinginde haberi aktarırken İngiltere tarafından tedarik edilen mühimmatın tam olarak nerede önlendiğini belirtmedi.

BBC Salı günü savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk Bölgesindeki hedeflere Storm Shadow füzeleri ateşlediğini bildirmişti.

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