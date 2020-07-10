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Rus senatör Klimov: Türk siyasetçiler, Hristiyanların Ayasofya'ya girmeye devam edebileceğine dair güvence verdi

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Rus senatör Klimov: Türk siyasetçiler, Hristiyanların Ayasofya'ya girmeye devam edebileceğine dair güvence verdi
Rus senatör Klimov: Türk siyasetçiler, Hristiyanların Ayasofya'ya girmeye devam edebileceğine dair güvence verdi

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Ayasofya'nın statüsünün müzeden camiye dönüştürülmesine rağmen Türk siyasetçilerin Rusya'dan gidenler de dahil Hristiyanların Ayasofya'ya girmeye devam edebileceği konusunda güvence verdiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Klimov, "Bugün Türkiye'den üst düzey siyasetçilerle konuştum. Rusya'dan gidenler de dahil Hristiyanların Ayasofya'ya erişiminin önceden olduğu gibi sağlanacağına dair güvence verdiler" dedi.

Türkiye'nin egemen bir ülke, BM üyesi olduğunu ve kendi topraklarındaki kararları kendisinin aldığını kaydeden Klimov, bunun yanında Türkiye'nin UNESCO nezdinde yükümlülükleri olduğunu belirtti.

Klimov, Ayasofya hakkındaki kararın Ukrayna Kilisesi'nin bölünmesinde yer alan ve Rus Ortodoks Kilisesi için sorunlar yaratan Ekümenik Patrik Bartholomeos'un piskoposluk bölgesiyle ilgili olmasından üzüntü duyduğunu ekledi.

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