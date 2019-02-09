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Rus sporcular, Soçi Olimpiyatları’nın yıl dönümü için soyundu

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2014 Soçi Kış Olimpiyatları’nın ev sahibi Rusya’yı temsil eden sporcular, olimpiyatların beşinci yıl dönümünü kutlamak için sıradışı bir proje geliştirdi.
Rus sporcular, Soçi Olimpiyatları’nın yıl dönümü için soyundu

Sporcular, şeffaflıklarını ve kendilerine duydukları güveni yansıtmak adına çıplak bir fotoğraf serisine modellik yaptı.

Rus sporcular, çıplak pozlar vererek Soçi Kış Olimpiyatları'nın beşinci yıldönümünü kutladı. Projede yer alan sporcuların tümü, 5 yıl önce olimpiyatlarda yarışırken çekilen fotoğraflarını ellerinde tutarak çıplak vücutlarını kamufle etti.

 

Team Russia'nın düzenlediği fotoğraf çekiminde olimpiyat şampiyonu Victor An, Ekaterina Bobrova, artistik patinajcı Dmitri Soloviev'in yanı sıra Soçi'de gümüş ve altın madalya kazanan artistik patinajcılar Kseniya Stolbova ve Fedor Klimov gibi birçok değerli sporcu yer aldı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) yürüttüğü soruşturmada görevli Kanadalı avukat Richard McLaren, Rus atletlerin ‘devlet destekli' bir doping ihlalinden faydalandıklarını rapor etti.

 

Ancak doping suçlamalarına yönelik hiçbir kanıt bulunamadı. Birçok Rus sporcu yarışlara katılmaktan ömür boyu men edildi ve Soçi'de kazandıkları madalyalar ellerinden alındı.

Rusya'ya yönelik diğer bir yaptırım ise, 2016 Rio Yaz Olimpiyatları'na katılımlarının topyekun yasaklanması oldu. Ardından Rusya, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'ndan da ihraç edildi, Rus sporcular sadece tarafsız olarak yarışabildi.

Rus sporcuların ünlerine düşürülen bu gölge, Rusya Spor Federasyonu ve Rusya Olimpiyat Komitesi'nin dahi doping ihlali iddialarıyla tecil edilmesine yol açtı. 2018 Olimpiyatları öncesinde Spor Tahkim Mahkemesi tarafından 28 Rus sporcu aklandı ve ömür boyu men edilme cezaları kaldırıldı. Buna gerekçe olarak da sporcuların doping kuralını ihlal ettiği yönünde WADA'nın sunduğu delillerin yetersiz olması gösterildi.

 

Geçtiğimiz sonbaharda WADA, 3 yıl daha görevinden men edilen Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'nı görevine iade etti ve böylece ‘doping efsanesi' son bulmuş oldu.

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