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Rus takımları FIFA 22’den çıkarıldı

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Rus takımları FIFA 22’den çıkarıldı
Rus takımları FIFA 22’den çıkarıldı

Oyun şirketi Electronic Arts (EA), FIFA 22’den Rus milli takımıyla Rus futbol kulüplerini çıkardığını duyurdu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali sekizinci gününe girerken Rusya’ya her cepheden tepkiler sürüyor.

 

EA şirketinin Twitter’daki duyurusunda, futbol dünyasındaki pek çok ses gibi Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, Ukrayna işgaline son verilmesi ve barış çağrısı yapıldı.

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya almıştı. Açıklamada bu kararla paralel olarak Rus milli takımıyla tüm kulüplerinin FIFA 22, FIFA mobil ve FIFA Online’dan çıkarıldığı belirtildi

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