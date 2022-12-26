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Rus televizyonu Noel filminde Avrupa’yla dalga geçti

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Rus TV kanalı, "Hamster Hikayesi" isimli yeni yıl klibinde Avrupa'daki "enerji sorunu" ile dalga geçti.
Rus televizyonu Noel filminde Avrupa’yla dalga geçti

Rusya’da devlet destekli RT televizyon kanalı, hazırladığı yeni yıl klibinde, Avrupa’ya enerji ve elektrik sıkıntısı üzerinden mesaj verdi.

RT’nin paylaştığı “Hamster Hikayesi” adlı klipte, Avrupa’da yeni yılı kutlayan bir aile görülüyor.
Ailedeki çocuğa 2021’de kafasında kırmızı kurdelesi olan bir hamsterın hediye edildiği görüntüde, 2022’de ailenin, hamsterın çarkından elde edilen elektrikle yılbaşı ağacını aydınlatmaya çalıştığına dair kareler yer alıyor.

Görüntüde, 2023’teki Noel’de ise aile fertleri evin içinde olmalarına rağmen üzerlerinde palto, atkı ve şapka ile oturuyor, camdan soğuk giren harabe gibi bir ortamda yemek yiyor.

Isınma ve elektrik sorunu yaşayan ailedeki babanın, masadaki çorbadan bir kaşık aldıktan sonra ağzından hamsterın kafasındaki kurdeleyi çıkarıyor.

Avrupa’ya enerji ve elektrik sıkıntısı üzerinden mesaj verilen klibin sonunda da “Mutlu Rus karşıtı Noeller! Medyanız size tüm bunların nereye varacağını söylemiyorsa, RT’ye VPN üzerinden erişilebilir” ifadeleri yer alıyor.

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