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“Rus Turistler Ukrayna’ya Gidecek” Diyen Osadchiy de Protesto Edildi

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Ukrayna’daki Savaş Nedeniyle Rusya Büyükelçiliği Önünde Protesto Eylemi Yapıldı
“Rus Turistler Ukrayna’ya Gidecek” Diyen Osadchiy de Protesto Edildi

Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden Ukraynalılar ve Rumların dün, Ukrayna-Rusya savaşını protesto etmek için Rusya Büyükelçiliği önünde eylem yaptığı bildirildi.


Politis gazetesi, eylemcilerin sosyal medya üzerinden 24 saat içerisinde örgütlendiklerini ve herhangi bir konuşmanın yapılmayıp, yalnızca Ukrayna bayrakları ile sloganların yazılı bulunduğu pankartların getirildiği eyleme, bazı DİSİ ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği milletvekillerinin de destek verdiğini yazdı.


Haberde, Rusya Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’nin Sigma kanalına yaptığı turizm açıklamasının da protesto edildiği belirtildi.


OSADCHİY: “RUS TURİSTLER TÜRKİYE’YE GİDECEK”


Gazete, Osadchiy’nin Sigma kanalına yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’a gitmeyi düşünen Rus turistlerin, hava sahasının kapanmasının ardından Türkiye’ye gideceğini ve Güney Kıbrıs’ın buğday da bulamayacağını söylediğini yazdı.


Haberde, Osadchiy’e Rusya aleyhindeki yaptırımlarla ilgili soru sorulması üzerine “Şahsen yaptırımlar beni endişelendirmiyor. Maalesef Avrupalılar kendi ayağına kurşun sıkıyor. Doğal gazı, petrolü, buğdayı nereden bulacaksınız? Kıbrıs’ın nasıl Rus turistleri olacak? Gelmeyecekler. Türkiye’ye gidecekler. Bunu mu istiyorsunuz? Paralarını orada harcayacaklar. Yaz geliyor. Kıbrıs’ın hava sahasını kapattınız. Kendi ayağınıza sıktınız. Ve biz böyle olmasını istemiyoruz” şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

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