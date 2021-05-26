Rus turistleri bekleyen Türkiye’ye kötü haber

Rus turistlerin neredeyse yarısı yazın tatillerini Rusya’nın Karadeniz sahillerinde yapmayı planlıyor.

Rus sigorta şirketi Sberbank Insurance’ın yaptığı anketlere ve Tutu.ru analitik merkezinin yayınladığı verilere göre, bu yaz Rus turistlerin yaklaşık yarısı ülkelerinde kalarak tatillerini Karadeniz’de geçirmeye karar verdiği açıklandı.

Bu verilere ek olarak Moskova ve St. Petersburg’dan Karadeniz sahil kentleri Kırım Simferopol, Soçi ve Anapa’ya uçuşlar, bu sezon en çok tercih edilen destinasyonlar oldu.

İzvestiya Gazetesi’nin haberine göre Haziran – Ağustos aylarında Rusların %43.6’sı Karadeniz kıyılarına gidecek. Bu rotalar için uçak bilet fiyatları artan yoğun talep sonrası şimdiden yüzde 5 arttı bile.

EN POPÜLER TATİL ROTASI

Aynı zamanda, tatilciler arasında en popüler tatil rotasının toplam yolcu sayısının %17.2’sini Moskova – Simferopol uçuşu olduğu belirtildi.

Moskova’dan Kırım Simferopol gidiş-dönüş biletinin ortalama maliyeti geçen yıla oranla yüzde 4 zamlanarak yaklaşık 11 bin ruble.

En çok tercih edilen bir diğer havayolu güzergah ise Moskova’dan Soçi oldu. Rusya içinde tatil yapacağım diyenlerin Kırım’dan sonra en çok tercih ettikleri ikinci şehir olan Soçi için uçak bilet fiyatları da yoğun talep sonrası arttı.

Soçi’nin ardından en çok tercih edilen bir diğer destinasyon ise, Moskova’dan Anapa şehrine uçuşlar geliyor. Bu destinasyonlar için uçak bilet fiyatları ortalama yüzde 2 ila 5 arasında arttı.

Haberrus.ru’nun aktardığı haberde, her halükarda yurt dışına tatile gitmek isteyen tatilcilerin oranın yüzde 5 civarında olduğu belirtildi.