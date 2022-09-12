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Rus turistlerin Avrupa seyahatinde yüzde 95'lik düşüş

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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus turistlerin Avrupa’ya seyahatlerinin, bu yılın yaz döneminde 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 90 ila 95 oranda düştüğünü bildirdi.
Rus turistlerin Avrupa seyahatinde yüzde 95'lik düşüş

ATOR’dan yapılan yazılı açıklamada, 2022’nin ilk yarısında Rusların Avrupa’ya 1,2 milyon seyahat gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

2019’un aynı döneminde 8 milyon Rusya vatandaşının Avrupa’yı ziyaret ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Rus turistlerin Avrupa’ya seyahatleri, bu yılın yaz döneminde ise 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 90 ila 95 oranında düştü.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa’ya seyahatlerin sayısındaki sert düşüşün ana nedeni olarak havacılık sektörüne yönelik yaptırımlar ve Avrupa ülkelerinin Rus vatandaşlarına yönelik katılaştırdığı vize politikaları gösterildi.

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