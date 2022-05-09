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Rus Uzay Ajansı Başkanı Elon Musk’ı tehdit etti

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Daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ABD'ye düşürmekle tehdit eden Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitry Rogozin bu kez de Elon Musk'ı tehdit etti.
Rus Uzay Ajansı Başkanı Elon Musk’ı tehdit etti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü aya yaklaşılırken, Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitry Rogozin, Ukrayna’ya uydu üzerinden internet sağlamaya devam ettiği gerekçesiyle Elon Musk’ı tehdit etti.

Telegram üzerinden bir paylaşım yapan Rogosin, Musk’ın “Ukrayna’daki faşist güçlere askeri iletişim aracı sağladığını” öne sürdü.

Musk’ın ise Rogozin’in tehditlerine karşı imalı bir paylaşım yaptı. Musk, Twitter hesabından “Eğer gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi” yazdı.

Rogozin daha önce de Batılı ülkelerin Rusya’ya yaptırımları sürerse Uluslararası Uzay İstasyonu’nu Dünya’ya düşürmekle tehdit etmişti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX adlı uzay firmasının sahibi olan Musk’tan Starlink adlı uydu internet sistemini Ukrayna’nın kullanımına açmasını istemiş, Musk da bu talebe olumlu yanıt vermişti.

Rogosin ayrıca Telegram üzerinden hafta sonu yaptığı bir paylaşımda da “Rusya, bir nükleer savaşta NATO ülkelerini yarım saat içinde yok edebilir. Ancak nükleer bir çatışmanın yeryüzüne etkileri nedeniyle bunu izin veremeyiz” demişti.

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