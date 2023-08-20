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Rus uzay aracı ‘Luna-25’ Ay’ın yüzeyine çarparak parçalandı

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Rusya’nın 1976’dan bu yana gerçekleştirdiği ilk Ay görevi, ‘Luna-25’ uzay aracının Ay’ın yüzeyine çarpmasının ardından başarısızlıkla sonuçlandı.
Rus uzay aracı ‘Luna-25’ Ay’ın yüzeyine çarparak parçalandı

Roscosmos’tan yapılan yazılı açıklamada, dün Luna-25’le iletişimin kesildiği belirtildi.

AA’nın aktardığına göre yapılan analizlerde, bazı parametrelerin hesaplanmasında sapmalar yaşandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada “Bu nedenle uzay aracı hesaplanmamış bir yörüngeye geçerek Ay’ın yüzeyine çarptı ve parçalandı” denildi.

Açıklamada, kurulacak özel bir komisyonun kazanın nedenlerini araştıracağı bildirildi.

Luna-25, 11 Ağustos’ta Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü’nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.

Rusya’nın 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25’in Ay’ın yüzeyine yumuşak iniş yaparak bilimsel araştırmalar yapması planlanıyordu.

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