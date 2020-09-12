Rus Uzman, hangi hastalıkları taşıyanların Kovid-19 aşısı yaptıramayacağını açıkladı

Rus bağışıklık uzmanı Vladislav Jemçugov, hangi hastalıkları taşıyanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmaması gerektiğini açıkladı.

Jemçugov, Rus medyasına açıklamasında, örneğin onkolojik hastalıklarda, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan hastalar için Kovid-19 aşısının yasak olduğunu belirterek, "Şöyle bir durum ortaya çıkıyor, bir yandan aşı zorunluluğu var, diğer yandan da bu aşının yapılmaması gerekiyor. Her halükarda son kararı, hastanın tedavi gördüğü doktor verecek" ifadelerini kullandı.

Uzman, enflamatuvar ve otoimmun hastalıklar, lupus eritematozus ve hematolojik rahatsızlıkları olanlara da Kovid-19 aşısının kesinlikle yapılmaması gerektiği kaydedildi.