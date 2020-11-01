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Rus uzman: Sputnik V aşısı yapılan 60 yaş üstü hastalarda hiçbir yan etki görülmedi

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Merkezi Klinik Hastanesi Baş Araştırmacısı Nikita Lomakin, Sputnik V koronavirüs aşısının yapıldığı 60 yaş üstü gönüllülerden oluşan ilk grupta herhangi bir yan etkinin görülmediğini belirtti.
Rus uzman: Sputnik V aşısı yapılan 60 yaş üstü hastalarda hiçbir yan etki görülmedi

Merkezi Klinik Hastanesi Baş Araştırmacısı Nikita Lomakin, Sputnik V koronavirüs aşısının yapıldığı 60 yaş üstü gönüllülerden oluşan ilk grupta herhangi bir yan etkinin görülmediğini belirtti.

Nikita Lomakin, kanserli kişiler, kanser ilacı alan hastalar, immünosüpresif tedavi alanlar, viral hepatitli hastalar ve bir yıl içinde akut miyokard infarktüsü veya akut inme geçirmiş hastaların yanı sıra, alerjik reaksiyonları olan hastaların klinik denemelere alınmadığını, ancak şeker hastalığı ve diğer sistemik hastalıkları olan kişilerin araştırmalara dahil edildiğini kaydetti.

Lomakin, gönüllülerden oluşan daha genç yaş grubunda çoğu durumda, aşının ilk dozundan sonraki ilk 24-49 saat içinde ateş artmasının gözlemlendiğini, ancak 28 Ekim’de aşı olan yaşlı grubundaki katılımcıların hiçbirinde bu reaksiyonlara rastlanmadığına vurgu yaptı.

Lomakin, güvenlik nedeniyle klinik denemelere katılan gönüllülerin, iki kez hastaneye yatırıldığını belirtti. Birinci sefer altı gün yatan gönüllüler, taburcu edildikten iki hafta sonra aşının ikinci dozu için üç gün daha hastaneye yatırılıyor.

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