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Rus uzmanlara göre Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmede hangi konu önem kazanacak?

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Rus uzmanlara göre Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmede hangi konu önem kazanacak?
us medyasına konuşan analistler iki lider arasındaki görüşmeyi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği Moskova ziyareti hakkında Rusya medyasına konuşan analistlerin çoğu, görüşmede ticari ve ekonomik ilişkilerin canlandırılması konusunun öne çıkacağı görüşünde.

 

Türk-Rus internet sitesinin haberine göre, işte Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme öncesi Rusya'da yapılan yorumlar:

 

Albert Beloglazov (Tarihçi, uluslararası ilişkiler uzmanı): Bugün iki liderin buluşması için uygun şartlar oluştu. Türkiye’nin AB ve özelde Almanya ile arasındaki gerilim artıyor. Türkiye’yi gazetecilere karşı antidemokratik uygulamalarda bulunmakla suçluyorlar. Türkiye bugün, güvenilmez Batılı partnerlere tamamen bağlı olmamak için Rusya’yı alternatiflerden biri olarak görüyor. Diğer yandan Türkiye’nin çok büyük enerji ihtiyacı var, nükleer santral inşası ve doğalgaz sevkiyatının artırılması onlar için hayati önem taşıyor. Aleksey Muhin (Politik Konjonktür Merkezi Müdürü): Görüşmenin güneminde, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin canlandırılması konusu olacak. Suriye konusunda ise askeri organlar düzeyinde önemli kararlar alındı. Bu görüşmenin somut sonuçları olacağını düşünüyorum. Erdoğan’ın öncelikli amacı, ekonomik ve ticari ilişkileri yeniden toparlamak.

 

Pavel Salin (Rusya Bakanlar Kurulu Finans Üniversitesi Politik Araştırmalar Merkezi Müdürü): Suriye konusunun görüşmenin odağında olacağını düşünüyorum. Türkiye ve İran arasında uzlaşma sağlanmaya çalışılacak. Ticari ve ekonomik ilişkiler konusu ise ön plana çıkarılarak, görüşmenin bahanesi olacak.

 

İvan Starodubtsev (Politolog): Rusya ve Türkiye, işbirliği konusunda tamamen yeni bir sayfa açmayı başardı. Bunun sonucunda Suriye’de barışçıl çözüm için de umut doğdu.

 

RBK ajansı: Erdoğan’ın Moskova ziyaretinde, Türkiye ile Rusya arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin canlandırılmaya devam edilmesi konusu öncelikli olarak ele alınacak. İki lider Suriye krizinin çözümünü de görüşecekler. Ankara’da Rusya Büyükelçisinin öldürülmesi ve Suriye’de üç Türk askerinin Rusya’nın hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişklerinin güçlenmesinin önüne geçemedi.

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