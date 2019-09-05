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Rus ve Çinli yatırımcılar Maraş'a yöneldi

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Rus ve Çinli yatırımcıların, 1974'ten önce Kapalı Maraş'ta mülkü olanları kıskaca aldığı ve mülklerini satması için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
Rus ve Çinli yatırımcılar Maraş'a yöneldi

Rus ve Çinli yatırımcıların, 1974'ten önce Kapalı Maraş'ta mülkü olanları kıskaca aldığı ve mülklerini satması için ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Sözde Maraş Belediyesi ise Maraş kökenli Rumları, mallarını yabancılara satmamaları konusunda uyardı.

KKTC hükümetinin tek taraflı olarak Kapalı Maraş'ın açılması için çalışma başlatması, yatırımcıların gözünü bölgeye yöneltti. Rus ve Çinli yatırımcıların, 1974'ten önce Kapalı Maraş'ta mülkü olanları kıskaca aldığı ve mülklerini satması için ikna etmeye çalıştığı belirtildi. 

Rumların 'sözde' Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu, Maraş'ın Kıbrıs sorunu konusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Rumlar mallarını satmamalı" açıklaması yaptı. Kıbrıs Türk tarafı, Kapalı Maraş'ta mülkü olan Rumların, mülklerini almak için geri dönebileceğini veya satışını yapabileceğini açıklamıştı. Kapalı Maraş'ın açılması yönünde atılan adımlar, Güney Kıbrıs'ta rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.

Rumların sözde 'Kapalı Maraş Belediye Başkanı' Simos Yoannu, Maraş ile ilgili toplantı yaptı.Yoannu, Maraş konusunu AB'nin gündemine taşıyacaklarını belirterek, "Brüksel'e giderek bir takım görüşmeler yapacağız" dedi. 1974'ten önce Maraş'ta mülkleri olanlara çağrı yapan Yoannu, "Maraş kökenli vatandaşlarımız dikkatli olmalılar. Yabancı şirketler ile sermayelere mallarını satmamalılar" uyarısı yaptı.

Rum göçmenlerin zorluk çekmemesi için Rum yönetiminin de yardımcı olması gerektiğini ifade eden Yoannu, "Maraş'ta verilecek mücadele Kıbrıs konusu açısından da önemli" diye konuştu.

Sözde Maraş Belediye Meclisi Üyesi Nikos Karullas de, Rus ve Çinli yatırımcıların Maraşta malı bulunan Rumlara yanaştıklarını açıkladı. Karullas, Rumların mallarını satın almaya çalışan bu şirketlerin, Türk veya Kıbrıslı Türk şirketlerle bağlantısının olabileceğini söyledi. Karullas, bu şirketlerin malı bulunan Rumlara tapu bilgileri zemininde ulaştıklarını ve bu bilgileri de Kıbrıslı Türklerle iş birliği yaparak elde ettiklerini öne sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'e, hukukçular ve uluslararası ilişkiler uzmanlarıyla birlikte Maraş'taki Türk faaliyetleriyle ilgili BM'ye başvuru yapılması olasılığını araştırması konusunda talimat verdiğini açıkladı. Hristodulidis önceki gün, sözde “Maraş Belediyesi” heyetiyle görüştü. Heyet üyeleri, Hristodulidis’ten Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ve Anastasiadis-Lute görüşmesiyle ilgili bilgilendirme talebinde bulunurken, Rum hükümetinin Maraş konusunda atacağı adımlar konusunda bilgi aldı.

Heyet üyeleri ayrıca, gerek ada içerisinde, gerekse yurtdışında Maraş ile ilgili başlatacakları bilgilendirme kampanyasına Hristodulidis’in destek vermesini talep etti. Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesinin haberinde, heyet üyelerinin ilerleyen günlerde de Anastasiadis ile görüşecekleri kaydedildi. Gazete, sözde “Maraş Belediyesi”nin önceki gün, kendi içinde de toplantı yaptığını ve yeni seçilen “Başkan” Simos Yoannu’nun, bundan sonraki faaliyetlerinin Maraş’a dönüş için yapılacak faaliyetler olduğunu açıkladığını yazdı.

Yoannu, Anastasiadis ile bir an önce görüşmek ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeden önce, Maraş konusunda neler söyleyeceğini görmek istediklerini kaydetti.

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