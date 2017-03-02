Rus ve İngiliz takımlardan ‘Şiddetsiz futbol’ maçı

rus gazetecilerden ve Rusya’da yaşayan İngilizlerden oluşan bir grup, Moskova’da ‘Şiddetsiz futbol’ isimli bir dostluk maçı yaptı.

Moskova’da salı günü, Rusya’nın ev sahipliğini yapacağı 2017 Konfederasyon Kupası ve 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde, Rus gazeteciler ve İngilizlerden oluşan bir grup arasında dostluk maçı yapıldı.Maç 2-2 berabere sona erdi.

‘RUSYA’YA İYİ ŞANSLAR’

İngiliz takımında yer alan ve iki buçuk yıldır Rusya’da yaşayan Martin “Her ülkede kötü taraftarlar vardır, ancak burada yine aynı sebeple, futbol sevgisiyle bir araya geldik. Konfederasyon Kupası ve Dünya Kupası’nın başarılı geçmesini umuyorum. Rusya’ya iyi şanslar” dedi.Maç, Rusya’da futbolu yaygınlaştırmayı amaçlayan ‘Rusya Futbolu Seviyor’ (Rossiya Lyubit Futbol) isimli kuruluş tarafından organize edildi.