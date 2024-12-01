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Rus ve Suriye güçleri, Halep ile İdlib'i bombalıyor

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Kendisine Askeri Harekat Komutanlığı adını veren, militan muhaliflerin yeni kurduğu koalisyon, Halep'in havalimanı da dahil olmak üzere önemli noktalarını ele geçirdiğini duyurmuştu.
Rus ve Suriye güçleri, Halep ile İdlib'i bombalıyor

Suriye ve Rus savaş uçakları, ülkenin ikinci büyük kenti Halep'in Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif militanların eline geçmesinin ardından Kuzey Suriye'deki muhalif güçlere yönelik saldırılarını artırıyor.

Reuters haber ajansının aktarımına göre yerel sakinler, yaklaşık dört milyon kişinin geçici çadırlarda ve meskenlerde yaşadığı İdlib'in merkezindeki kalabalık bir yerleşim alanının da vurulduğunu öne sürdü.

Saldırıda az dört kişinin öldüğü ve onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

Suriye ordusu ve müttefiki Rusya ise isyancı grupların saklandıkları yerleri hedef aldıklarını savunuyor ve sivillere saldırdıkları yönündeki iddiaları reddediyor.

Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan ve CNN International tarafından konumu doğrulanan bir videoda, pazar günü Halep Üniversitesi yakınlarında bir hava saldırısının gerçekleştiği görüldü. Bu saldırıda da en az dört kişinin öldüğü belirtiliyor.

CNN International, Halep Üniversitesi'nin yakınına yapılan saldırının Rus veya Suriye uçakları tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirsiz olduğunu yazdı.

Üniversite hastanesinin vurulduğu iddiası

Anadolu Ajansı (AA) ise SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ni vurduğunu öne sürdü. Ajansa göre saldırıda dokuz kişi ölürken, 19 kişi de yaralandı.

AA cumartesi günü yayınlanan bir haberinde Suriye hükümet güçlerinin cuma öğle saatlerinde Halep Üniversitesine ait bir yurda roket saldırısı düzenlediğini de yazmıştı.

Suriye devlet medyası ise öğrenci yurtlarına düşen mermilerin HTŞ ve müttefiklerine ait olduğunu iddia etmişti.

Gelişmeler üzerine Halep Üniversitesi öğrencilerinin yurtlarından ayrılarak otobüs terminaline akın ettiği belirtiliyor. Terminalde araç bulunmaması sebebiyle birçok öğrenci kendi imkanlarıyla evlerine gitmenin yolunu arıyor.

Kendisine Askeri Harekat Komutanlığı adını veren, militan muhaliflerin yeni kurduğu koalisyon, Halep'in havalimanı da dahil olmak üzere önemli noktalarını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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