Rus Yangın Söndürme Helikopterlerinin Kiralanması Sonuçsuz Kaldı

Güney Kıbrıs’ta Orman Dairesi’nin, önümüzdeki yaz öncesinde, yangın söndürme amacıyla iki helikopter kiralanmasıyla ilgili ikinci çabasının da sonuçsuz kaldığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili haberinde, ikinci ihale sürecinin de geçtiğimiz gün iptal olduğunu ve şu an başka çözümler aranmakta olduğunu bildirdi.

Orman Dairesi’nden edinilen bilgilere göre, iki helikopterin kiralanması için çıkılan ikinci ihale esnasında yalnızca tek bir teklif sunulduğunu ve teminat yatırılmadığından ötürü bunun standartların dışında olduğunu yazan gazete, Rum Yönetiminin son yıllarda Kamov tipi iki Rus yangın söndürme helikopteri kiraladığını, ancak AB’nin Rusya aleyhinde uyguladığı yaptırımlardan ötürü, Rus şirketinin ihaleye katılamadığının görüldüğünü kaydetti.

Şu an ihaleye teklif sunan tek şirketle müzakerelerin başlaması için Bakanlar Kurulu’nun onayının beklendiğini kaydeden gazete, iki yangın söndürme uçağı alınmasıyla ilgili sürecin de gelişme halinde olduğunu ifade etti.

Yangın söndürme uçağı satın alınması için çıkılan ihaleye teklif verme sürecinin 27 Nisan’da sona ereceğini kaydeden gazete, Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) ait bir helikopterin bu yıl ilk kez yangın söndürme amaçlı kullanılacak olmasının ise olumlu olduğunu ekledi.