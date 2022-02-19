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Rus Yanlısı Ayrılıkçıların Açtığı Ateş Sonucu Bir Ukrayna Askeri Öldü
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19.02.2022 11:22
Rus Yanlısı Ayrılıkçıların Açtığı Ateş Sonucu Bir Ukrayna Askeri Öldü
Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu.
Etiketler:
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