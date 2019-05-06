Rus yolcu uçağı acil iniş yaptığı sırada alev aldı: 41 kişi hayatını haybetti (Video)

Moskova-Murmansk seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağının, havada yaşanan bir sorun nedeniyle Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığı sırada uçağın alev alarak yanmaya başladığı bildirildi. Olayda 41 yolcu hayatını kaybetti.
Moskova Shremetyevo – Murmansk seferini yapan ve içinde 78 kişi bulunduğu belirtilen Sukhoi Superjet 100-95B tipi yolcu uçağı, çıkış nedeni henüz bilinmeyen bir yangın sonrası Moskova'daki Şeremetyevo Havaalanı’na acil iniş yaptı.
TASS haber ajansı uçağın 73 yolcu ve 5 mürettebatı bulunduğunu; 41 kişinin hayatını kaybettiği bilgisinin kendilerine ulaştığını duyurdu.
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