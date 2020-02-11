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Rusça Konuşanlar Birliği ve Alsancak Belediyesi işbirliğiyle 1 Mart Pazar günü İlkbahar Şöleni düzenleniyor

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Rusça Konuşanlar Birliği ve Alsancak Belediyesi işbirliğiyle 1 Mart Pazar günü İlkbahar Şöleni düzenleniyor. 
Rusça Konuşanlar Birliği ve Alsancak Belediyesi işbirliğiyle 1 Mart Pazar günü İlkbahar Şöleni düzenleniyor

Rusça Konuşanlar Birliği ve Alsancak Belediyesi işbirliğiyle 1 Mart Pazar günü İlkbahar Şöleni düzenleniyor. 

Alsancak Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, şölen Alsancak Milli Parkı’nda 11.00-18.00 saatleri arasında yer alacak. 

Şölende, konserler, uzak doğu sporları gösterileri, çocuk grupları gösterileri, eğlenceli yetişkin ve çocuk ilkbahar oyunları, çocuklar için animasyon, geleneksel yiyecek içecek stantları, el işi ve zanaat stantlar, özel fotoğraf çekilme alanı gibi birçok etkinliğe yer verilecek. 

Şölenin amacının, eski bir gelenek olan güneşin sıcaklığıyla doğanın tekrardan hayata dönmesini, yeni bir hayatın başlangıcını, kışa veda ve ilkbaharı karşılamayı simgeleyen “Maslenitsa” gününün gelenek ve göreneklerini tanıtmak olduğu belirtildi. 

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