Ruşen Karakaya: Anıt mezar için Bakanlar Kurulu kararını bekliyoruz

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.

Şehit Aileleri ve Malulleri Yardım Yasası tahtında değişiklik yapıldığına işaret eden Karakaya, ‘Şampiyon Melekler’in görev şehidi sayıldığını kaydetti. İçişleri Bakanlığı’nın İsias Otel enkazında hayatını kaybedenlerin defnedildikleri alanın şehitlik olarak ilan edilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunduğunu belirten Karakaya, Gazimağusa Belediyesi İmar Bölümü tarafından ise şehitlik projesi yapıldığını ve ihale şartnamesi hazırlandığını anlattı.

Karakaya, ‘anıt mezar’ için bugün toplanacak Bakanlar Kurulu’ndan karar beklediklerini söyledi. Yetkililer tarafından kendilerine “Bakanlar Kurulu onayı sonrası vakit kaybetmemek adına hizmet alımına başvurulacak” bilgisinin verildiğini ifade eden Karakaya, bürokrasinin hantal çalışmasının kendilerini oyaladığını söyledi. Karakaya, “Anıt mezar projesi 2 ay önceden bitmişti.” dedi.