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Ruşen Karakaya: Çocuklarımız bilerek ve isteyerek İsias Otel'de öldürüldü

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“Başarıları ve tertemiz kalpleriyle Şampiyon Melekler olarak adlandırdığımız meleklerimiz iyi ki hayatlarımıza dokundular. Bu salonun öznesi ve nesnesi olan çocuklarımız bugün aramızda yok. Çocuklarımız bilerek ve isteyerek İsias Otel'de öldürüldü” dedi.
Ruşen Karakaya: Çocuklarımız bilerek ve isteyerek İsias Otel'de öldürüldü

Türkiye’deki 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda anma programı düzenleniyor.

Anma töreninde konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “Başarıları ve tertemiz kalpleriyle Şampiyon Melekler olarak adlandırdığımız meleklerimiz iyi ki hayatlarımıza dokundular. Bu salonun öznesi ve nesnesi olan çocuklarımız bugün aramızda yok. Çocuklarımız bilerek ve isteyerek İsias Otel'de öldürüldü. İsias Otel sanıkları en ağır cezaları alana kadar mücadelemiz devam edecek. Toplumun her bireyi acımızı paylaştı, bizlerle kenetlendi. Bu birliktelik suçluların bizden korkmasını sağlamıştır. Evlerimiz ve yuvalarımız hiç bir zaman 6 Şubat öncesine dönmeyecek. Çocuklarımızın renkli dünyasından bize karanlığı bırakanlar olası kast ile yargılanmalıdır. Sevgimiz, özlemimiz ve hasterimiz sonsuzdur, adalet arayışımız da öyle olacak” ifadelerini kullandı.

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