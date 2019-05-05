Ruslar kitleler halinde Türkiye’den gayrimenkul satın alıyor: Neden?

Rus basını, Rusya vatandaşlarının Türkiye’den kitlesel halde gayrimenkul satın almaya başladıklarını yazdı. Kommersant FM radyosuna göre Rusların gayrimenkul satın alma tercihlerinde Türkiye’nin öne çıkmasının birkaç sebebi bulunuyor.

Rus basını, Rusya vatandaşlarının Türkiye’den kitlesel halde gayrimenkul satın almaya başladıklarını yazdı. Kommersant FM radyosuna göre Rusların gayrimenkul satın alma tercihlerinde Türkiye’nin öne çıkmasının birkaç sebebi bulunuyor.

Kommersant FM’in haberine göre ülke dışından mülk satın almak isteyenlere hizmet eden Rusya merkezli Distant Property emlak şirketinin genel müdürü Natalya Zavalişina, Türkiye’den mülk satın almak isteyen Rusların deniz kenarında çok pahalı olmayan konutları tercih ettiklerini söyledi.

‘KİRAYA VERİP HARCADIKLARININ YÜZDE 10’UNU BİR YIL İÇİNDE GERİ ALIYORLAR’

Rusların bu konutları satın aldıktan sonra kiraya verdiklerini belirten Zavalişina, bu yolla bir yıl içinde konutu satın aldıkları fiyatın yüzde 10’unu geri alabildiklerini söyledi.

RAHAT APARTMAN DAİRELERİ VE LÜKS ÇATI KATLARI, TERCİHLERİNİN İLK SIRALARINDA

Ayrıca Zavalişina, Rusların satın alma tercihleri bakımından deniz kenarındaki konutları, rahat apartman daireleri ve lüks çatı katlarının izlediğini belirtiyor.

Kommersant FM’in haberine göre, Rusların Türkiye’den kitlesel halde gayrimenkul satın almaya başlamalarının birkaç sebebi bulunuyor. Bunlardan birisi, Türk lirasının önemli ölçüde değer kaybetmiş olması.

‘LİRA DEĞER KAYBETTİ, MÜLK SAHİPLERİ İNDİRİM DE YAPIYOR’

Rusya merkezli uluslararası emlak sitesi Trania.ru’nun Türkiye satış yöneticisi Mariya Jaraya, bir gayrimenkulun eskiden 100 bin dolara tekabül eden fiyatının şu anda 60 bin dolara denk geldiğini yani, neredeyse yarı yarıya ucuzladığını söylüyor. Ayrıca, Türkiye’deki gayrimenkul sahiplerinin yüzde 10-15 oranında indirim sağladığını da ekliyor.

‘ÇOCUKLARININ GELECEĞİ İÇİN YATIRIM’

Jaraya, çocuklarının eğitim görmesi için daha sonra Türkiye’ye yerleşmeyi planlayan Rus ailelerin sıklıkla İstanbul, Ankara ve İzmir’den gayrimenkul satın aldıklarını da kaydetti.

‘TÜRK VATANDAŞLIĞINA HAK KAZANMAK KOLAYLAŞTI’

Kommersant FM’e göre, Rusların gayrimenkul satın alma tercihlerinde Türkiye’nin öne çıkmış olmasının bir diğer nedeni de, bu ülkeden vatandaşlık alma sürecininde kolaylıklar sağlanmış olması. Türkiye vatandaşı olabilme hakkı kazanmak için eskiden gayrimenkule 1 milyon dolar yatırım yapmak gerekiyorken, geçen sonbaharda çıkarılan bir karar ile bu yatırım miktarı 250 bin dolara kadar düşmüş durumda.