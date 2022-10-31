  • BIST 3.978,96
  • Altın 977.356
  • Dolar 18.6099
  • Euro 18.3875
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Ruslardan Ukrayna’ya 40 seyir füzesi

» »
Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer bazı kentlere füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Ruslardan Ukrayna’ya 40 seyir füzesi

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, Twitter’den yaptığı paylaşımda Rus güçlerince Ukrayna’ya yönelik seyir füzeleri ile saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu sabah Ukrayna’ya 40 Rus seyir füzesi fırlatıldı.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda “Kritik altyapı tesislerine yapılan saldırı sonucu başkentin bir kısmında elektrik kesildi. Bazı bölgelerde su yok. Tüm birimler çalışıyor.” ifadelerine yer verdi.

Ülkenin diğer bölgelerine yapılan saldırılar sonucu da özelikle enerji ve diğer kritik altyapıların hasar gördüğü belirtiliyor. Yerel basında yer alan haberlere göre Zaporijya, Kirovograd, Harkiv ve Odessa kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, hava savunma sistemlerinin çalıştığını bildirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy’den Rusya’nın kararına sert tepki30 Ekim 2022 Pazar 10:48
  • Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamı: 120 ölü29 Ekim 2022 Cumartesi 21:54
  • Rusya, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını duyurdu29 Ekim 2022 Cumartesi 21:39
  • Bu kez Ukrayna vurdu! Rusya’dan çok konuşulacak İngiltere iddiası29 Ekim 2022 Cumartesi 19:38
  • Zelenskiy Cumhuriyet Bayramı’nı Türkçe kutladı29 Ekim 2022 Cumartesi 09:29
  • Savaşın içindeki Rusya’da güzellik yarışması28 Ekim 2022 Cuma 14:35
  • Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ‘kendi yollarını çizdiler’ diyen Putin’e Rusça yanıt28 Ekim 2022 Cuma 14:11
  • Tansiyon yüksek: Kuzey Kore balistik füze fırlattı28 Ekim 2022 Cuma 11:06
  • Çin'de COVID-19 salgını nedeniyle üniversiteler karantinaya alındı27 Ekim 2022 Perşembe 22:49
  • Ve Rusya'nın nükleer tatbikatı başladı... Putin'den ilk açıklama27 Ekim 2022 Perşembe 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti